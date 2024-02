Step Energy Services Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Step Energy Services wird von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Step Energy Services mit einem Wert von 8,66 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,41. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 4,6 CAD einen positiven Abstand von +18,86 Prozent vom GD200, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +11,92 Prozent ein positives Signal. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Step Energy Services neutral diskutiert, aber in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Step Energy Services insgesamt als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 5,94 CAD erwartet, was einer Erwartung von 29,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Step Energy Services aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet als vielversprechend eingestuft wird und sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer und anlegerbasierter Sicht positive Signale sendet.