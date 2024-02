Step Energy Services Aktie: Lieber erstmal halten!

Step Energy Services hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 8,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 8 Prozent auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Step Energy Services in sozialen Medien. Aktuell zeigen die Diskussionen jedoch eine positive Tendenz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Step Energy Services-Aktie mit 4,6 CAD ein gutes Signal darstellt, da er um 18,86 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 beträgt 4,11 CAD, was einem Abstand von +11,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs also als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da er bei 40,44 liegt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Step Energy Services.

Die Aktie wird also sowohl aus finanzieller als auch aus technischer Sicht als neutral bewertet.