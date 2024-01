Step Energy Services Aktie: Lieber erstmal halten!

Step Energy Services wurde von Analysten bewertet, die in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen abgegeben haben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", wobei 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Meinungen vorliegen. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was das Rating für das Step Energy Services-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls als "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose von 6,13 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 51,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Step Energy Services somit eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Step Energy Services liegt bei 39,29, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Step Energy Services somit in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, geben die Plattformen der sozialen Medien ein deutliches Signal, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Step Energy Services bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.