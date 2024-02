Step Energy Services Aktie: Ist es vollbracht?

Der kanadische Ölfeldausrüster Step Energy Services hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Dividendenauszahlungen niedriger ausfallen als der Branchendurchschnitt. Genauer gesagt beträgt der Unterschied 8,04 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" einstuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Step Energy Services eine Performance von -11,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche im Durchschnitt um 1,56 Prozent, was zu einer Unterperformance von -13,11 Prozent im Branchenvergleich führt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht" in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Step Energy Services liegt bei 62,71, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,8, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf Aktien haben. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "guten" Stimmungsbild führt.