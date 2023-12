Step Energy Services Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Step Energy Services-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI (52,26) über dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,26), was bedeutet, dass Step Energy Services hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Step Energy Services.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Step Energy Services bei 8,66, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt, der bei 68 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten haben die Aktie der Step Energy Services in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 6,38 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 62,63 Prozent darstellt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Step Energy Services derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.