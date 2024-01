Step Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Step-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1813,36 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2000 JPY erzielt, was einer positiven Abweichung von 10,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1865,26 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 7,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Step-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger kann die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Step auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung. Die Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Step zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Step-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da Step auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Step-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.