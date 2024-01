Step Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Diskussionsniveau bezüglich der Aktie von Step in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Die Gesamtbeurteilung für Step lautet daher "Neutral". Die Aktivität in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht ungewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die meisten privaten Anleger in den sozialen Medien bewerteten Step in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf der "Neutral"-Ebene liegt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Step-Aktie bei 1810,1 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1884 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1843,94 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Step-Aktie. Der RSI7 beträgt 36,49 und der RSI25 liegt bei 51,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.