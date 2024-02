Step Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Step-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1827,64 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2005 JPY (+9,7 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 1941 JPY, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,3 Prozent) führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Step-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerbewertungen der vergangenen zwei Wochen in sozialen Medien zeigen, dass Step von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Zusammengefasst erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (56,41 Punkte) als auch der RSI25 (46,91 Punkte) zeigen an, dass Step weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Step-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.