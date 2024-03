Step Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Step-RSI hat einen Wert von 73,77, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 50,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie von Step daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Step können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Step in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen rund um Step in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Step bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Step aktuell bei 1840,56 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2005 JPY, was einen Abstand von +8,93 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +1,24 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".