Stenhus Fastigheter Iorden AB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Stenhus Fastigheter I Norden untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen und liegt für Stenhus Fastigheter I Norden bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um +17,14 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von +22,17 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird Stenhus Fastigheter I Norden in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.