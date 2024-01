Stendörren Fastigheter AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse von Stendorren Fastigheter zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stendorren Fastigheter-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 28) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 25,89). Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Stendorren Fastigheter in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün und keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Stendorren Fastigheter derzeit als "Gut" einzustufen, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses (GD200) als auch des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage (GD50).

Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Stendorren Fastigheter-Aktie aufgrund der Analyse von Sentiment, RSI und technischer Analyse.