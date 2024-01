Stendörren Fastigheter AB Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Stendorren Fastigheter-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 29,82 im überverkauften Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stendorren Fastigheter.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Stendorren Fastigheter-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 163,12 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 184,6 SEK, was einer Abweichung von 13,17 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (150,06 SEK) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +23,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet erhält die Stendorren Fastigheter-Aktie langfristig eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung hinsichtlich der Stendorren Fastigheter-Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Stendorren Fastigheter-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse als auch die Stimmung in den sozialen Medien.