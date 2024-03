Stemmer Imaging tut es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stemmer Imaging beträgt derzeit 9,5, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 75 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Stemmer Imaging auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass Stemmer Imaging über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt für Stemmer Imaging in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Stemmer Imaging weist eine Ausprägung von 84,62 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stemmer Imaging derzeit bei 32,16 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 28,7 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,76 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 30,73 EUR, was zu einem Abstand von -6,61 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Stemmer Imaging somit die Gesamtnote "Schlecht".