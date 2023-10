Stemmer Imaging-Aktie: Das kommt überraschend

Die Stemmer Imaging-Aktie (WKN: A269MZ) befindet sich seit Mai in einem steilen Abwärtstrend und notiert aktuell bei knapp unter 25 €. Seit dem damaligen Hoch von 47 € hat sie sich also fast halbiert. Jetzt sorgt eine Anpassung der Prognose nach unten für weitere schlechte Stimmung. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung?