Stemmer Imaging Aktie: Immer mit der Ruhe

Stemmer Imaging, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente", notiert aktuell (Stand 21:10 Uhr) mit 29 EUR etwas im Plus (+0.34 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Stemmer Imaging gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,4 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 52,59 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Stemmer Imaging schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,71 % und somit 0,44 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,15 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Stemmer Imaging konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Stemmer Imaging auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

