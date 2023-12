Stem Holdings Inc Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem Holdings":

Das Anleger-Sentiment für die Stem-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment für Aktien verstärken oder auch umkehren. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Stem eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Stem-Aktie ergab einen Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,004 USD, was einem Unterschied von -60 Prozent entspricht. Somit erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergab eine Abweichung von -60 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führte. Insgesamt erhielt Stem in der einfachen Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Stem wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 lag bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI wurde mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft. Somit erhielt das Stem-Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.