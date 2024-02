Stem Holdings Inc Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Stem-Aktie ergibt, dass sie derzeit -20,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies deutet auf eine kurzfristige Bewertung von "Schlecht" hin. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich eine ähnlich negative Einschätzung, da die Aktie 71,52 Prozent unter dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert ebenfalls eine negative Entwicklung, da er bei einem Wert von 100 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 57,9. Insgesamt wird der Stem-Aktie somit ein "Schlecht" Rating zugewiesen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den letzten Monaten eher durchschnittlich waren.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass über Stem in den letzten Wochen eher neutral gesprochen wurde. Positive Diskussionen waren selten, während negative Themen in den letzten Tagen zugenommen haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.