Stem Cell Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Stem Cell liegt bei 62,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,05 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Stem Cell bei 0,13 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,08 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -38,46 Prozent vom GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,1 USD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse fällt daher ebenfalls als "Schlecht" aus.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Stem Cell weist ein KGV von 7,77 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 104,02, was eine Unterbewertung von 93 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Ausschüttung bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche von 2,46 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 2,46 Prozentpunkten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale technische Analyse, eine schlechte Bewertung basierend auf der technischen Analyse und eine gute Einstufung aufgrund der fundamentalen Analyse, aber auch eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende.