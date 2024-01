Stem Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem":

Die Aktienanalyse von Stem ergibt eine neutrale Einschätzung der Analysten. Von insgesamt 11 Bewertungen sind 6 positiv, 4 neutral und eine negativ. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9,25 USD, was eine potenzielle Performance von 156,23 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,61 USD bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Kommentare über Stem in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Stem war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Bewertung aufgrund des Stimmungsbarometers.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Stem waren. Dies führte zu einer insgesamt negativen Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Stem liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung für die Stem-Aktie.