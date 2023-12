Stem Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stem gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, führt zu einem neutralen Ergebnis. Es gibt 6 Kaufempfehlungen, 5 Neutralbewertungen und 1 schlechte Bewertung. Im letzten Monat liegen keine Updates von Analysten zu Stem vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Stem liegt bei 9,25 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 125,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen über einen längeren Zeitraum interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die erhöhte Aktivität der Aktie deutet auf eine starke Diskussion hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung, während die negative Rate der Stimmungsänderung zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Stem in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stem derzeit bei 4,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,1 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 3,33 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".