Stem Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Stem wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stem vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (9,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 138,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Stem daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Um festzustellen, ob die Stem-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator wird häufig in der technischen Analyse verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt derzeit bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Stem-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Stem-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 37,6), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Stem für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Stem keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Stem daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Stem-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich die negativen Meinungen. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie von Stem als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ist die Aktie von Stem in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.