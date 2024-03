Stem Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stem-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 6,94 USD, was einem Aufwärtspotential von 248,62 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Stem eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Stem schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Stem-Aktie einen Wert von 44,9, was auf Neutralität hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 72, was auf eine Überbewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit Ausnahme von ein bis zwei Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Die Gesamtbewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment ist "Neutral".