Stem Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Stem":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Stem-Aktie wird als "Neutral" eingeschätzt. Die insgesamt vorliegenden Bewertungen sind: 6 Gut, 4 Neutral, 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Stem. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 9,25 USD, was einer potenziellen Performance von 163,53 Prozent entspricht, da derzeit 3,51 USD für die Aktie bezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass Stem über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stem-Aktie liegt bei 88,46, was als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Stem in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,74 USD auf den aktuellen Kurs (3,51 USD) mit -25,95 Prozent bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3,35 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Stem führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.