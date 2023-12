Stem Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Stem-Aktie liegt bei 50,33, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,76, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen mehr negative Themen im Fokus standen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Stem zu finden. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend negativer wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb hingegen weitgehend neutral, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Stem-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung der Stem-Aktie liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 6 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,61 USD einem Anstieg um 156,23 Prozent entspricht. Daher erhalten die Stem-Aktie eine insgesamt positive "Gut"-Empfehlung von Analysten.