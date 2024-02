Stem Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem Inc.":

Die Analyse von Stem-Aktien durch institutionelle Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig gesehen erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Stem vor. Der aktuelle Kurs von 2,67 USD wird von den Analysten betrachtet und sie erwarten eine Entwicklung von 173,88 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 7,31 USD ergibt. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung bei Stem in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Stem-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 68,63 und einem RSI25-Wert von 50,99.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Stem-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung von institutionellen Analysten, eine besonders negative Anleger-Stimmung und eine neutrale Einstufung basierend auf dem Relative Strength-Index. Die trendfolgenden Indikatoren deuten auf eine negative Entwicklung hin.