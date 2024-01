Stelux Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Stelux verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,88 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 26,5 Prozent darstellt, da der Durchschnitt in diesem Sektor bei 4,39 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -2,64 Prozent, und Stelux liegt aktuell 33,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs der Stelux-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,085 HKD, was einem Unterschied von +21,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung von +21,43 Prozent, wodurch die Stelux-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf die Dividende weist Stelux ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -5,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" bedeutet. Daher erhält Stelux von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Des Weiteren fällt die Einschätzung des Sentiments und des Buzzes neutral aus. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Veränderungen, was dazu führt, dass Stelux insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.