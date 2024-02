Stelux Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stelux beträgt derzeit 1,42, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Stelux in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Stelux unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Stelux momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Stelux daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Stelux in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.