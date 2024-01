Stelux Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Stelux zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen als grundsätzlich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Stelux daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Stelux mit 0,089 HKD derzeit +27,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +27,14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Stelux derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher heute mit "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 1,42 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 39. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft. Auf dieser Stufe erhält Stelux eine "Gut"-Bewertung.