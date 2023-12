Stelux Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stelux-Aktie neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Stelux-Aktie beträgt 21,95, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert bei 34,85 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Stelux bei 0 Prozent, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stelux-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,091 HKD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +30 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Stelux-Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Stelux in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,68 Prozent, was einer Outperformance von +7,68 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche entspricht. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Stelux 1,16 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Stelux-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.