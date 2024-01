Stelrad Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Stelrad-Aktie, der aktuell bei 2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb wir ihm ein "Gut"-Rating geben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt einen Wert von 14,66, was darauf hindeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis eine Überverkaufssituation vorliegt. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Stelrad in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Stelrad-Aktie mit 130,5 GBP mittlerweile um +26,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +14,5 Prozent, was ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Stelrad gezeigt. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird daher auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend liefern die Analyse des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Indikatoren und des Sentiments ein insgesamt neutrales bis positiv zu bewertendes Bild der Stelrad-Aktie.