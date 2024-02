Stelrad Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten beiden Wochen wurde Stelrad von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Stelrad gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 114,94 GBP, während der Kurs der Aktie bei 113,5 GBP um -1,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 124,36 GBP, was einer Abweichung von -8,73 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stelrad zeigt ein Niveau von 82,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 82 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".