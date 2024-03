Stelrad Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bieten wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Stelrad. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200-Kurs von 114,18 GBP liegt 4,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 119 GBP, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50-Kurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 120,46 GBP, was einer Abweichung von -1,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber Stelrad in den letzten Tagen. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stelrad eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stelrad liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,68 und bestätigt ebenfalls die Gesamtbewertung als "Neutral".