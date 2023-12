Stelrad Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Bewertung der Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Analysten auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Stelrad neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Stelrad diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI für Stelrad liegt bei 17,95, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 17,65 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Stelrad.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie liefern. Bei Stelrad wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Stelrad führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Stelrad mit 120,5 GBP inzwischen um +21,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auch bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,59 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.