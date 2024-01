Stelrad Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Stelrad werden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Stelrad-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Stelrad überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Stelrad wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet darauf hin, dass sich die Stimmung kaum verändert hat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Stelrad-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stelrad-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.