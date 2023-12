Stelrad Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Stelrad Aktie mit 120,5 GBP derzeit um +21,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +5,59 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie führt.

Anleger sollten neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Analysen sozialer Plattformen ergaben, dass die Kommentare zu Stelrad neutral waren und die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen ansprachen. Somit wird die Stimmung für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz rund um Stelrad gegeben hat. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stelrad liegt bei 17,95, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 17,65 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.