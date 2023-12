Stelmine Canada Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" eingestuft. Bezogen auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit für das Unternehmen gezeigt haben. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Somit erhält die Stelmine Canada-Aktie insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Stelmine Canada von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Somit ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Stelmine Canada-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,12 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,06 CAD) ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,09 CAD, liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-33,33 Prozent Abweichung). Somit erhält die Stelmine Canada-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ein RSI von 0 bis 30 wird als "überverkauft" betrachtet, von 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Stelmine Canada liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,14 und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung als "Schlecht".