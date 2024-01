Stellus Capital Investment Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stellus Capital Investment-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 13,8 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,2 USD liegt, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,81 USD zeigt eine geringfügige Abweichung von +3,04 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Stellus Capital Investment-Aktie waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wer in die Aktie von Stellus Capital Investment investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 12,16 % einen Mehrertrag von 6,53 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Stellus Capital Investment-Aktie ist "Neutral". Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird bei 0 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von -100 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.