Stellus Capital Investment Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,16 liegt die Stellus Capital Investment-Aktie unter dem Branchendurchschnitt von 63,27 im Bereich "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Stellus Capital Investment-Aktie mit -5,59 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 13,95 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von 19,55 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stellus Capital Investment-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, so dass die Gesamtbewertung der Analysten für die Stellus Capital Investment-Aktie bei "Gut" liegt.