Stellus Capital Investment Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse zeigt, dass Stellus Capital Investment derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,65 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 12,99 USD liegt, was einer Abweichung von -4,84 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 12,94 USD, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Neutral".

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stellus Capital Investment bei 8,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stellus Capital Investment ist positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Stellus Capital Investment bei -8,26 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,81 Prozent, während Stellus Capital Investment mit 14,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.