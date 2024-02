Stellus Capital Investment Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell zeigt der RSI der Stellus Capital Investment einen überverkauften Wert von 16,18, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine Gesamteinstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Stellus Capital Investment wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen in den vergangenen Wochen legt nahe, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Stellus Capital Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,26 Prozent erzielt, was 12,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 9,54 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 17,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Für die Stellus Capital Investment-Aktie liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 13,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,95 USD, und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Stellus Capital Investment basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.