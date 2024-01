Stellar AfricaGold Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Stellar Africagold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,01 CAD weicht somit um -66,67 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stellar Africagold-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Stellar Africagold in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Stellar Africagold-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -56,06 Prozent gezeigt, da sie um -66,67 Prozent gefallen ist, während der Durchschnitt der Branche nur um -10,61 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Stellar Africagold um 56,06 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Stellar Africagold als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 50, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

