Stellar AfricaGold Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Stellar Africagold liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich auch bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stellar Africagold-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet werden. Dieser beträgt aktuell 0,02 CAD, während der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) deutlich darunter liegt (Unterschied -50 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stellar Africagold-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stellar Africagold 56. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 338. Somit ist Stellar Africagold aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stellar Africagold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.