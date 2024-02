Stellantis löst Jubelsturm aus!

Die Stellantis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 17,83 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,465 EUR, was einem Unterschied von +26 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,66 EUR, und auch hier war der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,74 Prozent positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher erhält Stellantis in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Stellantis für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Stellantis. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Stellantis eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stellantis liegt bei 6,62, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Stellantis-Aktie.