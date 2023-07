Stellantis: Riesiger Zuschuss bewilligt!

In einer kürzlich getroffenen Entscheidung hat die kanadische Regierung angekündigt, Stellantis mit bis zu 15 Milliarden kanadischen Dollar an Anreizen für den Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos zu unterstützen. Dieses Maßnahmenpaket übertrifft das staatliche Hilfspaket von 13 Milliarden kanadischen Dollar, das Volkswagen für ein ähnliches Vorhaben im Laufe von zehn Jahren gewährt wurde. Daraufhin reagierte der Kurs der Stellantis Aktie mit einem Tagesgewinn von 2,26 Prozent.

Streit beigelegt

Dieser Beschluss markiert das Ende eines Konflikts, der im Mai entstanden war, als Stellantis den Baustopp des Projektes verkündete und forderte dass Kanada dieselbe Unterstützung bietet wie sie in den USA gemäß dem Inflation Reduction Act erhältlich ist. Die Batteriefabrik wird in Partnerschaft mit LG Energy aus Südkorea in...