Stellantis-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung rund um Stellantis hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Stellantis-Aktie am letzten Handelstag bei 25,295 EUR lag, was einem Unterschied von +34,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,81 EUR entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Stellantis-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet. Daher erhält sie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Stellantis eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhalten wir insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Ein weiteres positives Signal liefert der Relative Strength-Index (RSI), der bei einem Niveau von 5,86 eine "Gut"-Einschätzung für die Stellantis-Aktie ergibt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine positive Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung basierend auf der verbesserten Stimmung, der positiven charttechnischen Entwicklung, der optimistischen Anlegerstimmung und den positiven Signalen des Relative Strength-Index.