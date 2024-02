Stellantis-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stellantis-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,63 EUR, während der aktuelle Kurs bei 20,73 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,3 EUR, was einer Abweichung von +2,12 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Stellantis-Aktie. Die Diskussion war an acht Tagen positiv und an sechs Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale vorhanden waren, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine gemischte Einschätzung für die Stellantis-Aktie. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, ebenso wie die negative Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 12,82, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 55,59 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.