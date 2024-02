Stellantis Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Stellantis eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Stellantis daher auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Stellantis veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Analyse zeigt, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht erhält die Stellantis-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen und führen zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt wird Stellantis daher aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einem "Gut" eingestuft.