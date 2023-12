Stellantis Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Stellantis erhält "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment, Buzz und Anleger. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation als überverkauft betrachtet, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Statistische Auswertungen haben zudem eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Stellantis mit 16,92 EUR angegeben, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,04 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 18,63 EUR, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellantis daher in der technischen Analyse eine Gesamtnote von "Gut".