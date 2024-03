Stellantis Aktie: In selten guter Lage!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt interessante Ausprägungen für Stellantis. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Stellantis liegt auf 7-Tage-Basis bei 30,91 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab außerdem 8 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,97 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 25,355 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +33,66 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 22,28 EUR, was eine Distanz von +13,8 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Stellantis daher eine Gesamtnote von "Gut".