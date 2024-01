Stellantis Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten.

Der RSI für Stellantis liegt auf 7-Tage-Basis aktuell bei 87,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den RSI der letzten 7 Tage erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Stellantis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Stellantis-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Stellantis in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Stellantis somit als "Gut"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negativ geprägte Meinungen zu Stellantis veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der analytischen Seite wurden jedoch überwiegend positive Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stellantis bei 17,49 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 19,664 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,06 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.